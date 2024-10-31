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Pendik açıklarında gemi yangını

İSTANBUL - Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan seyir halindeki Panama bandıralı FG SEVIL adlı kuru yük gemisinde saat 12.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken gemide maddi hasar meydana geldi.