Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda Minibüs Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda Minibüs Alevlere Teslim Oldu

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurna mevkiinde seyir halinde olan bir Mercedes minibüs, aniden alev aldı. Minibüs şoförü durumu fark ederek araçtan indi ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, ancak minibüs kullanılamaz hale geldi. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

08.05.2024 13:37
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Pendik Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki bir minibüs alevlere teslim oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurna mevkiinde seyir halinde olan Mercedes marka minibüsten dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden minibüs şoförü, yolun kenarında durarak araçtan indi. Bu sırada minibüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, lüks minibüsün alev alev yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda Minibüs Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

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