Pendik'te 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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İstanbul'un Pendik ilçesinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde 4 katlı binanın çatısında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 1 saat büren çalışmanın ardından söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangın nedeniyle apartmanda yaşayanları tahliye etti.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL