Pendik'te 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Pendik'te 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı ve itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Polis ekipleri yangın nedeniyle apartmanda yaşayanları tahliye etti ve olayla ilgili inceleme başlattı.

29.07.2024 22:44
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İstanbul'un Pendik ilçesinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde 4 katlı binanın çatısında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 1 saat büren çalışmanın ardından söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangın nedeniyle apartmanda yaşayanları tahliye etti.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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