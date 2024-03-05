Pendik'te 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili 2 tutuklama
İSTANBUL - TEM Otoyolu Pendik mevkiinde otomobilin çarparak 5 kişinin ölümüne neden olduğu kazayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TEM Otoyolu Pendik mevkiinde gece saatlerinde Soner K. kontrolündeki otomobil, otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan, Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur ve Ecrin Okur'a çarparak ölümüne neden oldu. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Soner K. ve otobüs şoförü Ufuk A. Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüpheli Soner K. ve Ufuk A.'nın tutuklanmasına hükmetti. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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