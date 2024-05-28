Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayetiyle ilgili şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayetiyle ilgili şüpheli gözaltına alındı

Pendik'te yaşanan cinayetin ardından güvenlik kamerası kayıtlarında şüpheli bir kişinin çöp konteynerine yaklaşıp bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı görüldü. Polis ekipleri, bu görüntülerden yola çıkarak B.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

28.05.2024 14:19
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Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili B. D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B. D.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, cesedin bulunduğu konteynerine bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edildi.

Olay yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüpheli bir şahsın çöp konteynerine yaklaştığı, konteynere bir şeyler attıktan sonra elindeki beyaz kovayı yeşillik alana attığı görüldü. Bu görüntülerden yola çıkan polis ekipleri B.D.'yi gözaltına alarak ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayetiyle ilgili şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayetiyle ilgili şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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