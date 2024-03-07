Pendik'te bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Caddesi Gizem Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Şömineden çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm daireye yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında apartman dairesinde maddi hasar oluştu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Pendik'te Apartman Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
Burdur'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücüsü Muhammed Mahmud, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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