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Pendik'te seyir halindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı - Son Dakika
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Pendik'te seyir halindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı

Pendik'te seyir halindeki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun ortasındaki refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmına ve yola devrilen aydınlatma direğini kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik\'te seyir halindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı
11.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:55
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Pendik'te seyir halindeki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun ortasındaki refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 03.00 sırlarında İstanbul Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, aşırı hız yapan ismi öğrenilemeyen Skoda Suberb marka 34 HVG 927 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun ortasındaki refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmına ve yola devrilen aydınlatma direğini kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te seyir halindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı - Son Dakika


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