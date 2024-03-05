Pendik'te Bebeğini Atan Anne Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pendik'te Bebeğini Atan Anne Tutuklandı

Pendik\'te Bebeğini Atan Anne Tutuklandı

Pendik'te yaşanan olayda, yeni doğan bebeğini birinci kattan atan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin hayati tehlikesi ise devam ediyor.

05.03.2024 18:58  Güncelleme: 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te yeni doğurduğu bebeğini birinci kattan atan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ikamet eden A.Y., sevgilisinden hamile kaldı ve durumu ailesinden gizledi. A.Y., 1 Mart tarihinde ise gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeğini bulunduğu birinci kattan aşağı attı. Bahçede bebeği fark eden bina sakini durumu polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, A.Y. isimli kadını ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. isimli şahsı dün yakalayarak gözaltına aldı.

Anne tutuklandı, sevgilisi serbest bırakıldı

Yakalanan şahıslar, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bugün adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından anne A.Y. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. A.Y.'nin annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi D.Ç. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği, anne A.Y.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına hükmetti. A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor

Düşme sonucu yaralanan yeni doğan bebeğin ise tedavi amaçlı kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Bebeğini Atan Anne Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 19:35:07. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te Bebeğini Atan Anne Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement