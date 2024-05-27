Pendik'te bulunan erkek cesedi 8 parçaya bölünmüş - Son Dakika
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Pendik'te bulunan erkek cesedi 8 parçaya bölünmüş

Pendik'te bir çöp konteynerinde bulunan erkek cesedinin kafa derisinin yüzüldüğü, 8 parçaya bölündüğü ve birden fazla çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı. Olayın detayları dehşete düşürdü.

27.05.2024 17:10
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Pendik'te bulunan erkek cesedi 8 parçaya bölünmüş

İSTANBUL - Pendik'te bir çöp konteynerinde erkek cesedinin bulunmasına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Cesedin kafa derisinin yüzüldüğü, 8 parçaya bölündüğü ve birden fazla çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı.

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir vatandaş çöp konteynerinde parçalanmış ceset olduğunu gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin N.S. isimli bir erkeğe ait olduğunu ve parçalara ayrıldıktan sonra birden fazla çöp konteynerine atıldığını belirledi.

Kan donduran detay: 8 parçaya bölünmüş

Olayın ortaya çıkan detayları ise dehşete düşürdü. Konteynerlerde yapılan incelemeler sonucunda, cesedin kafası ve diğer vücut parçaları toplandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi ve inceleme çalışmalarında, kafa derisinin yüzüldüğü ve her iki bacağının bedenden kesildiği, ayrıca diz ve ayak bileğinde de kesiler olduğu tespit edildi. Bulunan parçalardan bir bacakta platin olduğu ve cesedin 8 parçaya bölündüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te bulunan erkek cesedi 8 parçaya bölünmüş - Son Dakika

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