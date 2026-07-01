Pendik'te Çatı Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te Çatı Yangını: 1 Yaralı

01.07.2026 16:34
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İstanbul Pendik'te tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir binanın çatı katında iddiaya göre tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın, Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi Alize Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre çatı katında yapılan tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında hafif yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangına tanık olan Burak Kırtışoğlu, alevleri fark ettikten sonra durumu hemen itfaiyeye bildirdiklerini belirterek, "Bir anda dışarı çıktık, çatının alev aldığını gördük. Hemen itfaiyeyi aradık. Çatıda tadilat yapılıyordu. Ardından küçük patlama sesleri gelmeye başladı. Bina kısa sürede tahliye edildi. Çatı tamamen yandı. Çok şükür yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler farklı noktalardan gelerek yangını kontrol altına aldı. Biz de çevredeki vatandaşlarla birlikte hemen ihbarda bulunduk. Allah razı olsun, kısa sürede yetiştiler" dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Pendik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Çatı Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika

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