Pendik'te Ceset Bulunan Yaşlı Adamın Sırtına Eşinin Baş Harfini Kazıdılar

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Pendik'te çöp konteynerinde 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait cesedin parçalanmış şekilde bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Olayın ardından tutuklanan şahsın Nihat Salih'in sırtına bıçakla eşinin baş harfini kazıdığı öğrenildi.

Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs tarihinde saat 11.00 sıralarında Nihat Salih'e (79) ait cesedin parçalanmış şekilde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında B.D. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayete ilişkin soruşturma sürerken yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Sırtına 'M' harfini kazımış

Nihat Salih ile B.D.'nin olay günü telefonda görüştükleri, B.D.'nin Salih'in evine girerken kaydının bulunduğu ve birkaç dakika sonra Salih'in telefon sinyalinin kesildiği öğrenildi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde, şüpheli B.D.'nin çöpe bir şeyler döktüğü, kovanın sapını peçete ile tuttuğu, kovayı bir boş bir alana attıktan sonra peçeteyi düşürdüğü ve geri dönerek parmak izi bulunan peçeteyi aldığı tespit edildi. Nihat Salih'in sırtına bıçakla 'M' harfi kazındığı, şüpheli B.D.'nin eşinin adının ise 'M' harfi ile başladığı belirlendi.

Daha önceden çobanlık yaptığı ve hayvan kesim yerinde çalıştığı tespit edilen şüphelinin uyuşturucu kullanmak, hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu, Nihat Salih'in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının olduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL