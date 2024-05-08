Pendik'te hastanede sıra kavgası: Güvenlik görevlisine hakaretler savurdu - Son Dakika
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Pendik'te hastanede sıra kavgası: Güvenlik görevlisine hakaretler savurdu

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde iki vatandaş arasında çıkan sıra kavgası, güvenlik görevlisine yönelik tehdit ve hakaretlerle sonuçlandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

08.05.2024 20:36  Güncelleme: 20:42
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Pendik'te hastanede sıra kavgası: Güvenlik görevlisine hakaretler savurdu

İSTANBUL - Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlar arasında sıra kavgası çıktı. Taraflardan biri kendilerini ayırmaya çalışan güvenlik görevlisine tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastane içerisinde bekleyen iki vatandaş arasında sıra kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kata çıkan güvenlik görevlisi ile taraflardan biri arasında sözlü tartışma başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, hastanenin güvenlik görevlisine tehdit ve hakaretler savurdu. Tartışma olay yerine gelen güvenlik ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te hastanede sıra kavgası: Güvenlik görevlisine hakaretler savurdu - Son Dakika

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