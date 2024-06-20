Pendik'te Kontrolden Çıkan Araç Yayaya Çarptı, Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pendik'te Kontrolden Çıkan Araç Yayaya Çarptı, Vatandaş Hayatını Kaybetti

Pendik Velibaba Mahallesi'nde seyir halinde olan bir hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

20.06.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Pendik Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fiat marka 34 BT 0743 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Yaya, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 25 yaşındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürülürken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pendik, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Kontrolden Çıkan Araç Yayaya Çarptı, Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
13:18 İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
14:49 Nuri Şahin, Fener’in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın
14:44 Ön protokolu imzaladı bile Batshuayi adım adım Galatasaray’a Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a
14:40 Görüntü Mardin’den “Beni siz delirttiniz“ diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü
14:34 Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 17:09:03. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te Kontrolden Çıkan Araç Yayaya Çarptı, Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement