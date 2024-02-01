Pendik\'te Motosikletli ve Minibüs Sürücüsü Arasında Trafik Tartışması

Pendik'te yayalara yol verdiği sırada arkasında duran servis minibüsüne dönüp bakan motosikletli ile minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motosikletliyi yolda sıkıştırarak durduran minibüs sürücüsü 'ben sana korna mı çaldım neden dönüp bakıyorsun' diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kask kamerasına yansıdı.
Pendik'te 26 Ekim 2023 tarihinde yaşanan olayda, iddiaya göre evinden işine giden Mustafa Yıldırım adlı motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek için bekleyen 3 kişiyi görünce durarak yol verdi. Arkasından gelmekte olan servis minibüsünün kendisine yakın şekilde durduğunu gören Yıldırım geri dönerek minibüse baktı ardından yoluna devam etti. Minibüs sürücüsü Zafer A. ise motosikletli Yıldırım'ı yolda sıkıştırarak durdurdu. Minibüsünden inen Zafer A., Yıldırım'ın kaskına vurdu ve ikili arasında tartışma başladı. Zafer A., 'ben sana korna mı çaldım neden dönüp bakıyorsun' diyerek Yıldırım'a tepki gösterirken, Yıldırım ise 'ne kadar yanaştığına bakmak için döndüm' diyerek kendisini savundu. İkili arasındaki tartışmanın kısa sürede sonlanmasıyla sürücüler yollarına devam etti.
Motosiklet sürücüsü Mustafa Yıldırım olayın ardından şikayetçi oldu. Savcılık tarafından açılan soruşturma kapsamında, Zafer A.'nın trafiği tehlikeye sokma suçunu işlediği belirlendi. Şüpheli Zafer A. hakkında 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildi.
Olay hakkında konuşan Mustafa Yıldırım, "Motosiklet kullanıcısıyım daha doğrusu kullanıcısıydım. Bundan 4-5 ay önce evimden işime giderken sabah saatlerinde, 3 tane kız çocuğuna yol verirken arkadaki arabanın bana çok yanaşması ile birlikte sadece dönüp bakmamdan kaynaklanan bir durumdan dolayı araç sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldım. ve bununla birlikte hakaret ve kısmi darpta bulunan arkadaştan şikayetçi oldum. Ama buna rağmen herhangi bir şey olmadı ve mahkeme celbi falan da gelmedi. Sadece arkadaş denetimli serbestlikle bırakıldı. Çünkü güya ilk suçuymuş. Ama göründüğü kadarıyla insanların aldığı motorla, sürüş şekliyle, ya da onun hoşuna gitmeyecek hareketler yaptığımızdan dolayı insanları bu şekilde manipüle etme ve darbetme konusunda kendini haklı gören bir insanla karşı karşıya geldim. Şikayetçi olmama rağmen herhangi bir şey olmadı. Şu anda o arkadaş hala elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde herkese aynı şekilde muamele edebilir. ve bu konudan dolayı rahatsız olduğumu dile getirmek istiyorum. Çünkü bu durumun başkasına da olmasını istemem ve bu tarz insanların araba sürmesini bile doğru bulmuyorum açıkçası" dedi.
Motosiklet sürücüsü ile servis minibüsü sürücüsünün trafikte yaşadığı tartışma ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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