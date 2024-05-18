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Pendik'te oto galeriye silahlı saldırı anı kamerada

İSTANBUL - Pendik'te Aydın Deniz adlı kişinin oto galeri dükkanına ve oteline kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahla saldırı da ölen veya yaralanan olmazken, yaşanılan olay anları ise dükkanın güvenlik kamerası anbean yansıdı.

Olay, dün Pendik İlçesi, Orta Mahallesi üzerinde saat 05.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Aydın Deniz'in işlettiği oto galeri olarak faaliyet gösteren dükkana motosikletli kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, galiride ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sabah çalışan işçilerin kurşun izlerini görmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

12 saat aralıklarla iki ayrı saldırı

Öte yandan galeri dükkanını kurşunlayan motorsiklet çetesinin oto galeri dükkanına saldırının 12 saat öncesinde, Aydın Deniz'e ait Tuzla'da ki otelide akşam üzeri saat 17.00 sıralarında kurşunladı. Şans eseri otelde ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan olay yeri çalışmalarının konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kimsenin yaptığı yanına kalmayacaktır"

Silahlı saldırının ardından konuşan galeri sahibi Aydın Deniz, ' birgün öncesinde Tuzla'da bulunan otelime saldırı yapıldı. Orada görgü tanıklarının anlattıklarına göre uzun namlulu silahlarla, İstanbul'da oluşan motorlu çete altında saldırı hazırlanmış. Bu sabahta çalışan beni aradı ve 'galeriyi de kurşunlamışlar' dedi. Sorun bundan ibaret. Devletimizin bunların kökünü kurutağını düşünüyorum. 4-5 gün önce de oğlumun oturduğu villanın etrafında yüzü maskeli kişilerin villayı izlemeye aldığını biliyorum. Kimsenin yaptığı yanına kalmayacaktır" diye konuştu.