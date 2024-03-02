Pendik\'te Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü, Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda tıra çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu.
Pendik'te Sabiha Gökçen Havaalanı bağlantı yolunda akşam saatlerinde 34 ZR 9201 plakalı hafif ticari araç sürücüsü yol kenarında liman sırası bekleyen 34 GFP 987 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Öte yandan kaza nedeniyle bağlantı yolunda uzun kuyruklar oluştu. Polis ekiplerinin kontrolünde araç çekiciyle kaldırıldıktan yol trafiğe açıldı. - İSTANBUL
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanması için 'Dolandırıcılık' suçuna yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit gibi farklı suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslar adalete teslim edilecek.
Çorum'da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç, araçtan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yaralanan genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Operasyonlar sonucunda hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, yaralama gibi suçlardan aranan 807 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı. Ayrıca, yapılan aramalarda 164 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet ruhsatsız tüfek, 99 adet kurusıkı tabanca ve 2 bin 208 adet fişek ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda ayrıca 487 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Başoba köyü ormanlık alanda çıkan yangında, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 1 hektarlık alan kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
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