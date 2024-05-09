Pendik'te turistlerin taksiciyle 'taksimetre çok yazdı' kavgası kamerada - Son Dakika
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Pendik'te turistlerin taksiciyle 'taksimetre çok yazdı' kavgası kamerada

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Pendik'te taksimetre ücretini fazla bulan bir grup yabancı turist ile taksi şoförü arasında çıkan tartışma polis müdahalesiyle son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

09.05.2024 18:05
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Pendik'te turistlerin taksiciyle 'taksimetre çok yazdı' kavgası kamerada

İSTANBUL - Pendik'te taksimetre ücretini fazla bulan bir grup yabancı turist ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan kavga, polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik Şeyhli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksiye binen 5 yabancı turist, inecekleri noktaya geldiğinde taksi şoförü tarafından talep edilen taksimetre ücretini fazla bulunca aralarında sözlü tartışma çıktı. Taksi içerisinde başlayan sözlü tartışma dışarıya taştı. Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin raya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te turistlerin taksiciyle 'taksimetre çok yazdı' kavgası kamerada - Son Dakika

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