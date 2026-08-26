Pendik'te Yaya Geçidinde İlginç Kaza - Son Dakika
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Pendik'te Yaya Geçidinde İlginç Kaza

Pendik\'te Yaya Geçidinde İlginç Kaza
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Yaya geçidinde yayaya yol veren araca çarpan sürücü, çöp konteynerine çarptı; yaşlı adam yaralandı.

Pendik'te yaya geçidinde yayaya yol veren aracı fark etmeyen başka bir sürücü, yayaya çarpmamak için direksiyon kırınca çöp konteynerine çarptı. Konteynerin savrulmasıyla kaldırımda bulunan yaşlı adam ve torunu yaralanırken, ilginç kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 24 Ağustos'ta Pendik Ankara Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. İddiaya göre yaya geçidinde bir araç yayaya yol vermek için durdu. Arkadan gelen başka bir araç ise yayayı fark etmeyince çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Direksiyonun kırılmasıyla araç çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden çöp konteyneri, kaldırımda bulunan yaşlı adam ve torununa çarptı. Kazada yaşlı adamın iki ayağının da kırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan bölgede yaklaşık bir hafta önce de benzer bir kazanın yaşandığı öğrenildi. Yaşanan kazaya benzer şekilde karşı taraftaki durakta bir aracın yayaya yol vermesi sırasında arkadan gelen motosikletin duramayarak bir kadına çarptığı belirtildi.

"Araç yayayı görmüyor, yayaya çarpmayayım diye direksiyonu kırıyor, direksiyonu kırınca da çöp konteynerine vuruyor"

Yaşanan kazanın görgü tanığı olan Turgut Özkara, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Burada yaya geçidi var, yaya geçidinde araç durup yayaya yol veriyor. Diğer şeritte arka taraftan gelen araç yayayı görmüyor. Görmediği için de yayaya çarpmayayım diye direksiyonu kırıyor. Direksiyonu kırınca da çöp konteynerine vuruyor. Çöp konteyneri de yaya yolundan geçen yaşlı adamla çocuğa çarpıyor. Amcanın yanlış bilmiyorsam iki ayağında da kırık vardı. Sonrasında ambulans geldi, hastaneye götürdü. Ondan sonra herkes hastaneye gitti, polis geldi, rapor tutuldu. Bir hafta evvelsinde de yine karşı durakta aynı şekilde araç yayaya yol verdi. Arkadan gelen motor duramadı; yayayı görmedi, motor yayaya çarptı. Yine bir kadına çarptılar yani karşı tarafta."

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Pendik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Yaya Geçidinde İlginç Kaza - Son Dakika

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