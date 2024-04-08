Pendik'te yediemin otoparkında yangın - Son Dakika
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Pendik'te yediemin otoparkında yangın

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Pendik'te yediemin otoparkında yangınİSTANBUL Pendik'te bulunan yediemin otoparkında yangın çıktı.

08.04.2024 15:34
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Pendik'te yediemin otoparkında yangın

İSTANBUL Pendik'te bulunan yediemin otoparkında yangın çıktı. Alevler araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Pendik, Olaylar, İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

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