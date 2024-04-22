Pendik'te Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Pendik'te Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Pendik\'te Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Pendik'te trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, bıçakla kamyon şoförünün üzerine yürüdü. Olayın videoyla sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti ve saldırgan yakalandı.

22.04.2024 19:49
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Pendik'te trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kamyon şoförünün bıçakla üzerine yürüyen otomobil sürücüsü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 20 Nisan Cumartesi günü Pendik Harmandere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otomobil sürücüsü ile kamyon şoförü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü D.T., tehdit ve hakaretlerde bulunarak bıçakla tartıştığı F.K'nın üzerine yürüdü. F.K'nın olayı video ile kayda alması ve görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda D.T. yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında "tehdit ve hakaret" suçundan yürütülen tahkikat neticesinde 21 Nisan Pazar günü sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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