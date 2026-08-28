Pendik\'te Zırhlı Araç Zincirleme Kazaya Karıştı

Pendik Kurtköy'de zırhlı polis aracı, zincirleme kazaya karışarak takla attı. Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, özel harekat polislerine ait zırhlı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halinde bulunan araçlarla zincirleme kazaya karıştı. Zırhlı araç yola savrulup takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si polis 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Takla atan aracın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatılırken, yolun her iki yönlü kapatılması nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza yerindeki çalışmalar sürerken, ekipler tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.