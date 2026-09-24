Perikarditli 28 yaşındaki H.D. Bahçesaray\'dan Van\'a helikopter ambulansla sevk edildi

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde perikardit tanısıyla tedavi gören 28 yaşındaki H.D., ileri teşhis ve tedavi amacıyla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan H.D. isimli kadın yapılan tetkikler sonucunda perikardit tanısı konuldu. Hastanın durumunun ileri düzeyde takip ve müdahale gerektirmesi üzerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakline karar verildi.

Zorlu coğrafi şartlar ve zamanla yarışılan süreç nedeniyle devreye sokulan Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans, Bahçesaray'dan kalkış yaparak hastayı Van'daki merkeze nakletti.