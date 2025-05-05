Peru'da 13 Maden İşçisi Kaçakçılar Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Peru'da 13 Maden İşçisi Kaçakçılar Tarafından Öldürüldü

Peru'da kaçırılan 13 işçinin cesetleri bulundu, hükümet bölgedeki madenciliği askıya aldı.

05.05.2025 22:08
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Peru'da geçtiğimiz ay kaçırılan 13 maden işçisi, kaçak madenciler tarafından öldürüldü.

Peru'nun kuzeyindeki Pataz bölgesinde kaçak madenciler tarafından geçtiğimiz ay kaçırılan 13 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, söz konusu bölgedeki madencilik faaliyetlerini 30 gün süreyle askıya aldı. Boluarte, ordunun maden işletmecisi Poderosa'nın faaliyet gösterdiği bölgeyi kontrol altına alacağını belirtti.

Peru hükümeti, ayrıca bölgede bir askeri üs kurmayı ve sokağa çıkma yasağı uygulamayı planlıyor. Peru Madencilik ve Enerji Bakanı Morge Montoro, madencilik faaliyetlerinin 30 gün daha uzatılabileceğini açıkladı. Poderosa, Pataz'da yaklaşık 40 kişinin suç çeteleri tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. - LİMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Peru'da 13 Maden İşçisi Kaçakçılar Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Peru'da 13 Maden İşçisi Kaçakçılar Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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