Peru'da aranan çete lideri ABD'de yakalandı

3.Sayfa

Peru'da arananlar listesinde bulunan Los Killers çetesinin lideri Gianfranco Torres-Navarro, ABD'de yakalandı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan Peru'da arananlar listesinde bulunan Los Killers çetesinin lideri Gianfranco Torres-Navarro'nun ABD'de yakalandığı kaydedildi. Açıklamada, Meksika-Texas sınırından yasa dışı yollarla ülkeye giren 38 yaşındaki Navarro'nun New York'ta gözaltına alındığı aktarıldı. Ayrıca, göçmenlik işlemleri için federal bir gözaltı tesisinde tutulan Navarro'nun ilk olarak 16 Mayıs'ta ABD'ye girişinin ardından gözaltına alındığı ve göçmenlik işlemleri için kendisine tebligat gönderildiği aktarılırken yaklaşık 2 ay sonra Navarro'nun Peru'da arananlar listesinde olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Navarro'nun emekli bir polisi öldürdükten sonra Güney Amerika ülkesi Peru'dan kaçtığı ifade ediliyor. - NEW YORK