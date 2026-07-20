Peru'da Art Arda Depremler: 6 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
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Peru'da Art Arda Depremler: 6 Ölü, 21 Yaralı

20.07.2026 10:33
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Peru'nun Junin bölgesinde meydana gelen depremlerde 6 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Peru'da cumartesi günü akşam saatlerinde art arda meydana gelen 5,1 ve 3,7 büyüklüğünde depremlerde 6 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından bu kez Peru'da art arda sarsıntı yaşandı. Peru Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'nın yaklaşık 300 kilometre doğusundaki Junin bölgesine bağlı Chupaca eyaletinde cumartesi akşam saatlerinde 5,1 ve 3,7 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Dağlık bölgede büyük hasara yol açan depremlerde 6 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

Peru Ulusal Sismoloji Merkezi, ilk depremin 24 kilometre, ikinci depremin de 18 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise ilk depremin büyüklüğünü 5,6 olarak açıkladı.

İlk belirlemelere göre 48 ev yıkıldı, 18 ev hasar gördü

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü Başkanı Luis Vasquez, ilk belirlemelere göre 48 evin yıkıldığını, 18 evin hasar gördüğünü söyledi. Yaklaşık 300 kişinin depremden etkilendiğini belirten Vasquez, afetzedeler için çadır kurulduğunu ifade etti. Vasquez, Chupaca'daki yıkılan veya hasar gören evlerin büyük bölümünün kerpiçten yapılmış yapılar olduğunu belirtti.

Deprem bölgesine sevk edilen acil durum ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - LİMA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Peru'da Art Arda Depremler: 6 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika

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