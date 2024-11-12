Pervari\'de Baygın Sürücü Hükümet Konağı\'na Daldı

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Siirt'in Pervari ilçesinde direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü, aracıyla birlikte hükümet konağına daldı.

Olay, sabah saatlerinde Pervari ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.N. isimli sürücü, seyir halindeyken direksiyon başında baygınlık geçirdi. Sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği araç, Pervari Hükümet Konağı'nın giriş merdivenlerine çarparak durabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT