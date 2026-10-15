Peşaver'de okul çatısı çökünce 34 çocuk öldü, can kaybı 35'e çıktı - Son Dakika
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Peşaver'de okul çatısı çökünce 34 çocuk öldü, can kaybı 35'e çıktı

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Pakistan'ın Peşaver kentinde bir özel okulun çatısı çökünce can kaybı 35'e, yaralı sayısı 50'ye yükseldi. Lady Reading Hastanesi ölenlerden 34'ünün çocuk olduğunu açıkladı; okul sahibi gözaltına alınırken enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da çatısı çöken okulda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, yaralıların sayısı 50'ye yükseldi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver kentinde çatısı çöken okulda can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Lady Reading Hastanesi, hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e, yaralıların sayısı 50'ye yükseldiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin 34'ünün çocuk olduğunu aktardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çatısı çöken Al Khair adlı özel okulun sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

Bir arama-kurtarma yetkilisi, binanın çatısının çökmesi sonucu alt katta derste olan öğrencilerin enkaz altında kaldığını belirtti. Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Peşaver'de okul çatısı çökünce 34 çocuk öldü, can kaybı 35'e çıktı - Son Dakika
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