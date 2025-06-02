Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu

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Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu
02.06.2025 13:13
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Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu
Haber Videosu

İstanbul Esenler'de bir şahıs, arkasından koştuğu adamı kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Kan donduran anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde kan donduran bir cinayet meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında arkasından koştuğu bir adamı kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan bir süre arkasından koştuğu şahsa sokak ortasında defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS KATİLİN PEŞİNDE

Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayetin nedeni henüz netlik kazanmazken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öldürülen şahsın kimliği ve olayın arka planı ise adli tıp ve emniyet birimlerinin incelemeleri sonucunda belirlenecek.

Güvenlik, İstanbul, Esenler, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yelloz Kız:
    adalet olmazsa böyle suçlular cirit atar. adaleti sağlayamadıkları gibi birde binlerce suçluyu dışarı salıyorlar pes doğrusu bu ne özgüven 75 3 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    benim bu ülkenin artık düzelecegine bi inancım kalmadı hükümetin en büyük başarısı kaos cinayet ekonomik kriz boşanma lar adaletsizlik 56 8 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    ÜLKE NE HALE GELDİ BUNUN SORUMLUSU KANUN KOYUCULAR ADALET,,BU ADALETTEN KORKMAMAZLIK NASIL OLSA BİR SEÇİMDEDE BEN ÇIKARI DÜŞÜNCESİ MAALESEF ÜLKE BU ŞEKİLDE İYİYE GİTMİYOR 41 2 Yanıtla
  • engin7976744:
    KISASA KISAS ŞART. “Kısasta hayat var “ buyuruyor kuranı Kerim. Katillere ölüm gelmeden,masumlar ölecek ve biz o pis katilleri vergilerimizle besleyeceğiz. ÇÜRÜMÜŞ ANAYASA DEĞİŞMELİ… 33 4 Yanıtla
  • gokberkgs53:
    ülke Teksas’a döndü herkes kendince adaletini uyguluyor hak hukuk disiplin hak getire 30 2 Yanıtla
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