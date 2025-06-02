Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul'un Esenler ilçesinde kan donduran bir cinayet meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında arkasından koştuğu bir adamı kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan bir süre arkasından koştuğu şahsa sokak ortasında defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan kişi olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS KATİLİN PEŞİNDE

Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayetin nedeni henüz netlik kazanmazken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öldürülen şahsın kimliği ve olayın arka planı ise adli tıp ve emniyet birimlerinin incelemeleri sonucunda belirlenecek.