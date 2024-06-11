Piiz grubu davulcusuna saldıran sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Piiz grubu davulcusuna saldıran sanığa hapis cezası

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Piiz grubu davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbeden sanık Bilge Kaan Korkmaz hakkında mahkeme 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Dudarık, geçen yıl konser sonrası dışarı çıktığında Korkmaz'ın saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı.

11.06.2024 12:05
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Piiz grubu davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u (38) darbeden sanık Bilge Kaan Korkmaz hakkında mahkeme 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Ankara 65.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Piiz grubu davulcusu Mehmet Dudarık ile Oğuzhan Oğuz ve sanık Bilge Kaan Korkmaz katıldı. Hakim, dosyayı karar bağlayacaklarını söylemesi üzerine cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep ederek, mütalaasını tekrarladı. Söz alan sanık avukatı, müvekkilinin haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, beraatini talep etti.

Sanık Korkmaz yaşanan olaydan dolayı pişmanlığını dile getirirken, müşteki Dudarık ise sanığın cezalandırılmasını mahkemeden talep etti. Sanık, müşteki ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Korkmaz'ın, Dudarık ve Oğuz'a karşı eylemini 'kasten yaralama' suçundan değerlendirerek toplamda 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında, geçen yıl 14 Aralık'ta konser veren, rock müzik grubu 'Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inerek, izleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı. Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarı çıktı.

Ağır yaralanmıştı

Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, Bilge Kaan Korkmaz hakkında Dudarık ve Oğuz'a karşı eylemleri nedeniyle 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Piiz grubu davulcusuna saldıran sanığa hapis cezası - Son Dakika

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