Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin\'in evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) Fatih'te bulunan annesinin evi Türk bayrakları asıldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) şehadet haberi, Fatih'teki ailesine ulaştırıldı. Şehidin annesinin evinin bulunduğu Yedikule İmam Sefa Sokak'ta bir taziye alanı kuruldu. Yakınları ve sevenleri aileye taziyede bulunmak için bu alanda toplandı. Tedbir amaçlı olarak şehit evinin etrafında polis ve sağlık ekipleri hazırda bekledi. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da aileye taziye ziyaretinde bulundu. Öte yandan Gültekin'in naaşı, yarın öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek. - İSTANBUL