Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'da görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz, memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesinde askeri törenle defnedildi. Cenaze törenine yerel yönetim ve askeri erkan katıldı.

15.01.2025 14:13  Güncelleme: 14:16
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Aydın'da görevi sırasında kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde görevi sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz (38) önceki gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın naaşı bu sabah memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine getirildi. Türk bayraklarıyla donatılan köyde gençler, "Vatan sana canım feda" sloganları atarak tekbir getirdi. İlçenin Karabörk köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı kılınırken, askerin babası Orhan Yılmaz ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Bekar ve ailesinin tek erkek çocuğu olan Yılmaz'ın vatani görevinin ardından Uzman Çavuş olarak yaklaşık 18 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

Cenaze törenine Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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