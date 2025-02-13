Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli sağlık kontrolü için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › PKK/KCK İddiasıyla Belediyelere Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika
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