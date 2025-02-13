PKK/KCK İddiasıyla Belediyelere Operasyon: 10 Gözaltı

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İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli sağlık kontrolü için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi.