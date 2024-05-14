Plakası kapalı motosikletle akrobasi hareketleri yapan şahıs kamerada

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Akrobasi hareketleri yaparak motosiklet kullanan şahıs kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de plakası kapalı bir şekilde motosiklet kullanarak akrobasi hareketler yapan sürücü kamerada.

Başakşehir Başak Mahallesi Mimar Kemalettin bulvarı üzerinde hafta sonu çekilen görüntü yürekleri ağza getirdi. Görüntülerde yan yana ilerleyen iki motosiklet sürücüsünden birisinin tek teker üzerinden ilerlediği görülüyor. Sürücünün plakası dahi olmayan motosikletle akan trafikte akrobasi hareketleri yapıldığı görüldü.