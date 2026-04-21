Plakasız Motosiklet Sürücüsüne 142 Bin TL Ceza

İstanbul Başakşehir'de plakasız motosikletle çevreye rahatsızlık veren sürücüye 142 bin TL ceza kesilirken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, plakasız motosikletle çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.K. isimli şahıs yakalandı. Şahsa, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 142 bin TL idari para cezası uygulanırken, kullandığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şahsın cadde üzerinde usule uygun olmayan egzoz ile ses yaparak vatandaşları rahatsız ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL