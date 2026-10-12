Adana Kozan'da kasklı saldırgan evin önünde M.K.'yi bacağından vurdu - Son Dakika
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Adana Kozan'da kasklı saldırgan evin önünde M.K.'yi bacağından vurdu

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Adana Kozan\'da kasklı saldırgan evin önünde M.K.\'yi bacağından vurdu
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Adana’nın Kozan ilçesinde tek katlı müstakil evin kapısının önüne gelen kasklı ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, evde bulunan M.K.’yi sağ bacağından vurarak kaçtı.

Adana'nın Kozan ilçesinde tek katlı müstakil evin kapısının önüne gelen kasklı ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, evde bulunan M.K.'yi sağ bacağından vurarak kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Aslanpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Ergül Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosikletle evin önüne gelen kasklı şüpheli, motosikletten inerek evin kapısını önünde evde bulunan M.K.'nin sağ bacağına bir el ateş ettikten sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Bacağından yaralanan M.K., evin içinde bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaKozanAdanaSuçSon Dakika

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