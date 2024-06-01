PMYO Giriş Sınavlarında FETÖ Usulsüzlüğünü İtiraf Eden 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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PMYO Giriş Sınavlarında FETÖ Usulsüzlüğünü İtiraf Eden 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

PMYO Giriş Sınavlarında FETÖ Usulsüzlüğünü İtiraf Eden 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PMYO giriş sınavlarında FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yaptığı usulsüzlüklere yönelik soruşturma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda, sınav usulsüzlüğü organizasyonunda yer alan ve örgütün amacı doğrultusunda devleti zarara uğratan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ üyesi olduklarını itiraf ettikleri belirtildi.

01.06.2024 19:24
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Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) giriş sınavlarında FETÖ usulsüzlüğünü itiraf eden 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) giriş sınavlarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının yaptığı usulsüzlüklere yönelik yürüttükleri soruşturmalar kapsamında örgütün sınav usulsüzlüklerinde kullandığı metotlar tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 2006 ve 2007 PMYO sınavlarında FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetleri kapsamında sınav usulsüzlüğü organizasyonunda yer alarak örgütün amacı doğrultusunda devleti zarara uğratan, sınava katılan ve kendi imkanları ile sınava giren binlerce adayın mağdur edilmesine neden olan, kamu kurum ve kuruluşlarına mensuplarını yerleştirerek örgütün çıkarları doğrultusunda çalışmalarını sağlayan, içerisinde aktif polis memurları ve diğer kamu çalışanlarının da yer aldığı, sınavı kazanan veya sınav öncesi soruları örgüt mensuplarına veren şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına aracılık eden, sınav sorularını alarak polis olan 6 şüpheli, 28 Mayıs'ta Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ üyesi olduklarını itiraf ettiler

6 farklı ilde yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin ifadelerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan aktif polis memuru A.O. ifadesinde, PMYO sınavından 1 hafta önce FETÖ/PDY'ye ait bir yurtta kendisiyle birlikte lise öğrencisi başka şahıslara örgüt abisi N.Y. tarafından içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına sızdırdıkları örgüt mensuplarınca ele geçirilen soruların bulunduğu ve daha önceki yıllarda çıkmış sorular adı altında birtakım kitapçıklar vererek soru ve cevaplarını ezberlemelerini istediklerini, daha sonrasında girdiği sınavda bu soruların aynısının çıktığı ve aldığı yüksek puanla polis olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan S.Ş. isimli şahsın ise örgütün üst düzey sorumluları tarafından kendisine verilen kitapçık halindeki PMYO sınav sorularını, sınav öncesi çalışma evi olarak adlandırdıkları evlerde kalan lise öğrencilerine dağıtmak üzere ev sorumlularına verdiğini ve bu şekilde şahısların sorulara çalışarak Polis olmalarını sağladıklarını söylediği öğrenildi.

Yürütülen soruşturma sonucunda, polis okullarına yerleştirdikleri şahısların peşini bırakmayan emniyet mahrem yapılanmasında yer alan örgüt mensuplarınca "Sınav öncesi verdikleri sorularla polis yaptıkları ve bunun için örgüte minnet duymaları gerektiği"ni telkin ederek temaslarına devam ettikleri öğrencilerin mezun olduktan sonra da yine aynı duygularla "sohbet" adı altında düzenlenen örgüt toplantılarına devam etmeleri sağlanarak, maaşlarından bir bölümünü "himmet" adı altında örgüte çıkar sağlamak amacıyla aldıkları tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PMYO Giriş Sınavlarında FETÖ Usulsüzlüğünü İtiraf Eden 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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