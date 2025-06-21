Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada boru tamiri yapmak isteyen 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki işçi hayatını kaybederken, 3 işçi tedavi altına alındı.
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fabrika'da borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi. Yaşanan olayda işçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor.
Öte yandan, olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Polatlı'da Gaz Sızıntısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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