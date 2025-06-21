Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti

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Ankara\'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti
21.06.2025 11:01
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Ankara\'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada boru tamiri yapmak için odaya giren 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki işçi hayatını kaybederken, 3 işçi tedavi altına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.

Borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi. Yaşanan olayda işçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor.

Öte yandan, olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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