Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.
Borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi. Yaşanan olayda işçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor.
Öte yandan, olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı: 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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