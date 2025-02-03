Polatlı'da Kadın ve Köpeğine Saldırı - Son Dakika
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Polatlı'da Kadın ve Köpeğine Saldırı

Polatlı'da bir saldırgan, kadını zorla araca bindirirken köpeğine de defalarca tekme attı.

03.02.2025 00:20
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde zorla bir kadını arabaya bindirmeye çalışan şahıs, kadının köpeğini de defalarca tekmeledi.

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bir otomobilden inen şahıs, bir kadına ve yanındaki köpeğine saldırdı. Cadde ortasında yerde duran kadını zorla otomobile bindiren şahıs, ardından köpeği tekmelemeye başladı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine otomobiline binmeye çalışan şahıs, bu esnada otomobilden inen kadını tekrar darp etmeye başladı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçtığı esnada kadın ezilme tehlikesi yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, köpeğinin ise kaybolduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polatlı'da Kadın ve Köpeğine Saldırı - Son Dakika

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