Polatlı'da Kanalizasyon İnşaatında Göçük İddiası

3.Sayfa

Kanalizasyon bağlantısı inşaatındaki göçükte ihmal iddiası

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük altında kalan 2 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, işçilerin arkadaşı ihmal olduğunu ve çalışmalar sırasında gerekli önemlerin alınmadığını iddia etti.

Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binanın kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Göçük altında kalan 2 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, işçilerin arkadaşı olayda ihmal olduğunu iddia etti.

"Burada büyük ihmal görünüyor"

Göçük altında kalan işçilerin arkadaşı Alaaddin Çınar, ortada bir ihmal olduğunu ileri sürerek, "5 metrenin altına inmelerinden dolayı 2 arkadaşımız şu an göçük altında, çıkartmaya çalışıyorlar. Yalnız burada büyük ihmal görünüyor. Çünkü ben bu işi yapıyorum, 2 metrenin altına ekskavatörle geniş kazılması lazım ki göçüğü önleyelim ya da kafes yapılıp kafesle inilmesi lazımdı. Kafesle inilmediği için göçük olmuş. Beraber çalıştığım 2 arkadaşım şu an göçük altında. Saat 09.15'te bu olay olmuş, şu ana kadar çalışılıyor. Bütün ekip burada ama ulaşamadık. Büyük ihtimalle vefat ettiler. Rabbim ailesine ve tüm Polatlı'ya sabırlar dilerim. 2 genç kardeşimizdi, temiz insanlardı, beraber çalıştığımız insanlardı" diye konuştu.