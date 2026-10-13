Polatlı\'da kontrolden çıkan iki otomobil takla attı, kazalarda 5 kişi yaralandı

Polatlı'da farklı noktalarda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. Kazalarda takla atan otomobillerden birinde 4 kişilik aile bulunurken, diğer kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polatlı'da meydana gelen iki ayrı trafik kazası korkuttu. İstiklal Mahallesi Haymana Yolu Caddesi'nde ve Üçpınar Mahallesi yolunda yaşanan kazalarda toplam 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, İstiklal Mahallesi Haymana Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haymana istikametine seyir halinde olan ve 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi hafif sıyrıklarla yaralandı.

İkinci kaza ise Üçpınar Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.