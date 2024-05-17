Polis memuru tartıştığı komşusunu öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polis memuru tartıştığı komşusunu öldürdü

Geniş Video İzle

Çorum'un Osmancık ilçesinde polis memuru Hüseyin Çoldur, komşusu emekli Uzman Çavuş Fatih Afacan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Tartışmanın büyümesiyle Çoldur, Afacan'a ateş etti. Afacan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli polis memuru olay yerinden uzaklaşarak görev yaptığı Kargı İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

17.05.2024 00:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis memuru tartıştığı komşusunu öldürdü

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde polis memuru Hüseyin Çoldur, komşusu emekli Uzman Çavuş Fatih Afacan'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Çay Mahallesi Seyhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kargı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Çoldur ile evleri aynı sokakta bulunan komşusu emekli Uzman Çavuş Fatih Afacan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Hüseyin Çoldur, komşusu Fatih Afacan'a tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler Afacan'ın kafa ve vücudunun farklı yerlerine isabet ederken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih Afacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan şüpheli polis memuru olay yerinden uzaklaşarak görev yaptığı Kargı İl Emniyet Müdürlüğü'ne tabancası ile teslim oldu.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Osmancık, Kargı, Fatih, Çorum, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis memuru tartıştığı komşusunu öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
21:27 Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF’ye isyan etti Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 02:42:13. #1.13#
SON DAKİKA: Polis memuru tartıştığı komşusunu öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement