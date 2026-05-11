11.05.2026 00:51
Tekirdağ Çorlu'da trafik güvenliği için önlem alan polise otomobil çarptı, sağlık durumu iyi.

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kaza sonrası trafik güvenliği için tedbir alan polis memuruna otomobil çarptı.

Kaza, Cumartesi akşam saatlerinde Önerler Mahallesi İstanbul yolu üzeri Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İki aracın karıştığı trafik kazasına müdahale eden polis ekipleri, yol güvenliği için önlem aldı. Bu sırada geri hareket eden S.A. idaresindeki otomobil, trafik güvenliğini sağlayan polis memuru E.A.'ya çarptı. Yaralanan polis memuru E.A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü S.A. ifadesi için karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

