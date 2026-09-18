Polis memurunun şehit olduğu kazada sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis memurunun şehit olduğu kazada sürücü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polis memurunun şehit olduğu kazada sürücü tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde görev yaptığı sırada trafik kazasına müdahale eden polis memuruna otomobille çarparak şehit olmasına neden olan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde görev yaptığı sırada trafik kazasına müdahale eden polis memuruna otomobille çarparak şehit olmasına neden olan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 17 Eylül günü saat 21.50 sıralarında Bahşılı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başka bir trafik kazası nedeniyle bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya, Ö.F.Ü. idaresindeki 71 AAP 190 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Sarıyalçınkaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis memuru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.F.Ü., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evli ve 2 çocuk babası şehit Sarıyalçınkaya için Nur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sarıyalçınkaya'nın cenazesinin, törenin ardından eşinin memleketi Giresun'da toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Kırıkkale3. SayfaBahşılıTrafikPolisSon Dakika

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
17:52
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:17:59. #7.13#
SON DAKİKA: Polis memurunun şehit olduğu kazada sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement