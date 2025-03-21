Polis Özel Harekattan 42. yıla özel "Şehitler Treni" filmi - Son Dakika
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Polis Özel Harekattan 42. yıla özel "Şehitler Treni" filmi

Polis Özel Harekattan 42. yıla özel "Şehitler Treni" filmi PÖH'ün 42. kuruluş yıldönümü için çekilen "Şehitler Treni" filminde ilk şehidi Tamer Karadağlı oynadı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı PÖH'ün ilk şehidi Yılmaz Mayuk'u canlandırdı Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın 42.

21.03.2025 17:41
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Polis Özel Harekattan 42. yıla özel "Şehitler Treni" filmi

PÖH'ün 42. kuruluş yıldönümü için çekilen "Şehitler Treni" filminde ilk şehidi Tamer Karadağlı oynadı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı PÖH'ün ilk şehidi Yılmaz Mayuk'u canlandırdı

BURSA - Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın 42. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle çekilen "Şehitler Treni" isimli kısa filmde ilk şehit Yılmaz Mayuk'u Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Başkanlığı 42. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 42 yıl boyunca vatanın her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla büyük fedakarlıklarla çalışan Polis Özel Harekat 42 yıldır dimdik görev yapıyor.

Terörle mücadelede her zaman en ön saflarda yer alan kahramanlar bu uğurda nice şehitler verdi. Gücünü şehitlerinden alan Özel Harekat 42. yılında da ebediyete gönderdiği kahramanlarını unutmadı. 42. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Özel Harekat Başkanlığı tarafından "Şehitler Treni" adlı kısa film çalışması yapıldı. Kurulduğu günden bu yana verilen şehitlere değinilen kısa filmde Özel Harekatın ilk şehidi olan Yılmaz Mayuk'u Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandırdı. Polis Özel Harekat Şehitleri için kamera karşısına geçen usta tiyatrocu "Şehitler Treni" isimli kısa filmde gösterdiği performans ile takdir topladı.

Kaynak: İHA

Devlet Tiyatroları, Tamer Karadağlı, Güvenlik, 3-sayfa, Sinema, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis Özel Harekattan 42. yıla özel 'Şehitler Treni' filmi - Son Dakika

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