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Polis, spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi

SAMSUN - Samsun'da polis spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın giydiği spor ayakkabısı içine gizlenmiş 92,19 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.