Polis taklidiyle 6 bilezik ve 8 bin TL alan şüpheli Bursa'da yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Polis taklidiyle 6 bilezik ve 8 bin TL alan şüpheli Bursa'da yakalanıp tutuklandı

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Polis taklidiyle 6 bilezik ve 8 bin TL alan şüpheli Bursa\'da yakalanıp tutuklandı
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Bilecik Söğüt'te kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, 'Adınıza kredi çekildi' diyerek kandırdığı kişiden 6 bilezik, altınlar ve 8 bin TL nakit para aldı. Şüpheli Bursa'da yakalanırken üzerinde 5 çeyrek, 1 yarım altın ve 3 bin 750 TL ele geçirildi, ardından tutuklandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, 'Adınıza kredi çekildi' diyerek kandırdığı kişiyi 6 bilezik, altınlar ve 8 bin TL nakit para alarak dolandırdı.

Edinilen bilgilere göre, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, müştekiye 'Adınıza kredi çekildi, operasyon yapılıyor' diyerek güven sağladı. Şüpheli, vatandaştan 6 bilezik, 1 yarım altın, 6 çeyrek altın ve 8 bin TL nakit para aldı. Olayın ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli B.Y., Bursa'da yakalandı ve Söğüt'e getirildi. Şüpheli üzerinde yapılan aramada, 5 çeyrek altın, 1 yarım altın ve 3 bin 750 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Polis taklidiyle 6 bilezik ve 8 bin TL alan şüpheli Bursa'da yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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