Polise Saldırı Anına Ait Yeni Görüntüler - Son Dakika
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Polise Saldırı Anına Ait Yeni Görüntüler

Antalya'da polise yapılan silahlı saldırının yeni güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.

20.10.2024 17:47
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Polise silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuruna izin gününde cadde ortasında pompalı tüfekle saldırıda olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesi Sanayi Sitesi'nnde 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda Gökhan K. isimli şahıs, plakaları sökülmüş bir otomobil ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memuru Ali Ş.'yi pompalı tüfek ile ateş ederek yaralamıştı. Olayda polis memuru Ali Ş., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanarak önce olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Serkik Devlet Hastanesi'ne ardından da burada yapılan müdahale sonrası Antalya'ya sevk edilmişti.

Olay anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlatarak kısa sürede olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına almış, G.K. ve M.A.T. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olay anına ait yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan yeni görüntülerde polis memuru Ali Ş.'nin yolda yürürken araç içerisinden açılan ateş sonucu yere yığıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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