Polise silah çeken şüpheli vurularak yakalandı - Son Dakika
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Polise silah çeken şüpheli vurularak yakalandı

Bursa'da polis ekiplerini kaçmaya çalışan şüpheli, çıkmaz sokağa girince silah çekti. Polis tarafından bacağından vurulan şüpheli, yapılan sorguda 10 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

28.04.2024 19:15
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Vurularak yakalanan şüpheli kardeşine: "Ne oldu Şahin ? Kralı gelse alamaz diyordun, yakalandık"

Polise silah çeken şüpheli vurularak yakalandı

Yakalanan şüphelinin 10 yıldan aranması çıktı

BURSA - Bursa'da polis ekiplerini görünce otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli girdiği çıkmaz sokakta, ekiplere silah çekti. Şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getiren polis, şüphelinin yaptığı sorgusunda 10 yıl hapis cezası olduğunu tespit etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 4. Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. kardeşi ve arkadaşlarıyla otomobil ile gezerken polis ekiplerini gördü. Hızla kaçmaya başlayan şüpheli, bölgede devriye devriye atan ekipleri peşine taktı. Kovalamaca sonrası çıkmaz sokağa giren F.K., araçtan inip koşmaya başladı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli, ekiplere silah doğrultunca, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan F.K. hastaneye kaldırılırken, polis yaptığı kimlik sorgusunda Korkmaz'ın çeşitli suçlardan 10 yıl hapis cezası olduğunu tespit etti.

Firari şüphelinin hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Öte yandan, Korkmaz, sedye üzerinde ilerlerken, kardeşine; "Ne oldu Şahin ? Kralı gelse alamaz diyordun, yakalandık" diye seslendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polise silah çeken şüpheli vurularak yakalandı - Son Dakika

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