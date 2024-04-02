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Polisle DEM Partililer arasında gerginlik kamerada

VAN - Van'da seçimlerin ardından kutlama yapan DEM Partililer ile polis arasında gerginlik çıktı.

31 Mart Yerel Seçim sonuçlarının kesin olmayan verilerine göre Van'da 14 belediyenin 14'ünü de alan DEM Parti, kutlama yaptı. Kentin en işlek bölgelerinde kutlama yaparak halay çeken partililerle polis arasında kısa süreli gerginlikler de çıktı. Polis ekiplerinin TOMA ile tazyikli su sıkıp gaz bombası da kullandığı olaylar, partililerin ara sokaklara dağılmasıyla son buldu.