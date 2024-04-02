YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Polisle DEM Partililer arasında gerginlik kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polisle DEM Partililer arasında gerginlik kamerada

Geniş Video İzle

Van'da seçimlerin ardından kutlama yapan DEM Partililer ile polis arasında gerginlik çıktı. 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarının kesin olmayan verilerine göre Van'da 14 belediyenin 14'ünü de alan DEM Parti, kutlama yaptı. Kentin en işlek bölgelerinde kutlama yaparak halay çeken partililerle polis arasında kısa süreli gerginlikler de çıktı. Polis ekiplerinin TOMA ile tazyikli su sıkıp gaz bombası da kullandığı olaylar, partililerin ara sokaklara dağılmasıyla son buldu.

02.04.2024 11:53  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polisle DEM Partililer arasında gerginlik kamerada

VAN - Van'da seçimlerin ardından kutlama yapan DEM Partililer ile polis arasında gerginlik çıktı.

31 Mart Yerel Seçim sonuçlarının kesin olmayan verilerine göre Van'da 14 belediyenin 14'ünü de alan DEM Parti, kutlama yaptı. Kentin en işlek bölgelerinde kutlama yaparak halay çeken partililerle polis arasında kısa süreli gerginlikler de çıktı. Polis ekiplerinin TOMA ile tazyikli su sıkıp gaz bombası da kullandığı olaylar, partililerin ara sokaklara dağılmasıyla son buldu.

Kaynak: İHA

DEM Parti, Van, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisle DEM Partililer arasında gerginlik kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Elazığ Belediyesi Kullanılmış Giysi Kumbarası Tahrip Edildi
    12:37 Elazığ Belediyesi Kullanılmış Giysi Kumbarası Tahrip Edildi

    Elazığ Belediyesi tarafından kurulan kullanılmış giysi kumbarası, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Kumbarada biriktirilen tekstil ürünleri gece saatlerinde talan edildi.

  • Antalya'da Okul Bahçesindeki Hayrat Çöktü: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
    12:36 Antalya'da Okul Bahçesindeki Hayrat Çöktü: 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

    Antalya'da bir okul bahçesinde bulunan hayratın çökmesi sonucu 7 yaşındaki Eymen, 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Küçük çocuğun kaval kemiği kırıldı ve vücudunda dikiş atılması gereken kesiler oluştu. Anne, çocuğunun durumunu anlatarak büyük bir endişe yaşadığını belirtti.

  • Tokat'ta Kayıp Kişi Derede Ölü Bulundu
    12:35 Tokat'ta Kayıp Kişi Derede Ölü Bulundu

    Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Koçer, dün akşam evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda Koçer'in cesedi Karasu Deresi'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Afyonkarahisar'da Otomobil Su Kanalına Düştü, 1 Yaralı
    12:29 Afyonkarahisar'da Otomobil Su Kanalına Düştü, 1 Yaralı

    Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil su kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonlarında 184 Şahıs Tutuklandı
    12:27 Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonlarında 184 Şahıs Tutuklandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 milyon 22 bin 592 adet uyuşturucu hap, 103 kilo 158 gram esrar, 5 kilo 345 gram metamfetamin, 4 kilo 747 gram sentetik kannabinoid, 236 gram eroin, 75 gram kokain, 26 adet hassas terazi, 11 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda bin 717 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve 184 şüpheli tutuklandı.

  • Şanlıurfa Siverek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
    12:26 Şanlıurfa Siverek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar ise Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
    12:25 Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

    Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 48,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Esenyurt'ta Kamyonet Ters Şeride Girerek Otomobile Çarptı
    12:24 Esenyurt'ta Kamyonet Ters Şeride Girerek Otomobile Çarptı

    Esenyurt'ta meydana gelen kazada bir kamyonet şoförü, ters şeride girerek bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırlayarak yola savruldu ve 1 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücüyü kurtardı ve yaralıyı hastaneye götürdü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Bursa'da kaynak suyu dolum fabrikasında işçi kolu makineye kaptırdı
    12:22 Bursa'da kaynak suyu dolum fabrikasında işçi kolu makineye kaptırdı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kaynak suyu dolum fabrikasında çalışan bir işçi, kolunu makineye kaptırarak yaralandı. İşçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


11:52 Seçim sonrası merak konusu olmuştu İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar Seçim sonrası merak konusu olmuştu! İşte belediye başkanlarının alacakları maaşlar
10:46 Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı
10:18 Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı
10:01 Sinan Oğan’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder
07:46 Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek
12:00 Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü
11:49 Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, ’Takdir etmek için dokundum’ diyerek kendini savundu Ders verdiği kız kardeşleri taciz etti, 'Takdir etmek için dokundum' diyerek kendini savundu
11:08 CHP’li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime ’Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız’ dedi CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
11:05 Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
10:59 Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 12. turda da seçilemedi
10:54 Murat Sancak’a demediğini bırakmadı Patrick Kluivert’tan aylar sonra gelen itiraflar Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar
10:31 Tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında dövüp aracını parçalayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında dövüp aracını parçalayan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
10:26 Avrupa’nın ortasında ilkokula silahlı saldırı 3 yaralı Avrupa'nın ortasında ilkokula silahlı saldırı! 3 yaralı
10:22 Tarihi gün geldi çattı Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor Tarihi gün geldi çattı! Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 12:39:00. #1.13#
SON DAKİKA: Polisle DEM Partililer arasında gerginlik kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement